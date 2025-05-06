Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli İle Görüşecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 18.00'de görüşeceğini bildirdi.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 18.00'de görüşeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İteşim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir" ifadesini kullandı.
Anka Haber Ajansı