Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek, Kurban Bayramı’nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek, Kurban Bayramı’nı kutladı. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı kutladı.

Anka Haber Ajansı