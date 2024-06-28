Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yurt Dışına Çıkış Harcı İle İlgili Artış Makul Bir Oran Olacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketine ilişkin kanun teklifini Meclis kapanmadan sunacaklarını belirterek, "Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili bir çalışma var. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Makul bir oran olacaktır. Toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak birtakım istisnalar olacaktır" açıklamasında bulundu ve "Kirada yüzde 20 vergi alınması gibi bir çalışmamız yok" dedi. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özel'in erken seçim ile ilgili açıklamalarına ilişkin de 'Kendi tabanından gelen parti i

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketine ilişkin kanun teklifini Meclis kapanmadan sunacaklarını belirterek, "Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili bir çalışma var. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Makul bir oran olacaktır. Toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak birtakım istisnalar olacaktır" açıklamasında bulundu ve "Kirada yüzde 20 vergi alınması gibi bir çalışmamız yok" dedi. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özel'in erken seçim ile ilgili açıklamalarına ilişkin de "Kendi tabanından gelen parti içi baskıyla böyle birşey söyledi diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNN Türk'te, vergi paketi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim ile ilgili açıklaması, enflasyon başta olmak üzere çeşitli konularda soruları yanıtladı.

Yılmaz, Özgür Özel'in "1,5 yıl sonra erken seçim olabilir" açıklamasına ilişkin "4 yıllık seçimsiz dönem Türkiye için altın değerinde, tarihi bir fırsat. Uzun zamandır Türkiye ilk defa böyle bir fırsat yakaladı. Bu fırsatı heba etmeye niyetimiz yok. Neden böyle bir ifadede bulunuyor? Kendi tabanından gelen parti içi baskıyla böyle birşey söyledi diye düşünüyorum. Ne ekonomik ne sosyal ne siyasal bir gelişme var, erken seçim için. Türkiye siyasi istikrara sahip. Halkımızın yeni bir seçime değil ekonomik olarak ilerlemeye, sosyal refahın artışına, Türkiye'nin ilerlemesine ihtiyacı var. Bu tartışmaları yapmak ancak parti içi mücadelelerin yansıması diye düşünüyorum. Yoksa başlangıçta kendisi de böyle bir ihtiyacın olmadığını söylemişti" ifadelerini kullandı.

Vergi paketi

Vergi paketine ilişkin soru üzerine teknik çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, "Olgunlaşmış çalışmalarımız var. Siyasi olarak değerlendirilecek. Meclisimize teklif olarak geldiğinde gerisi Meclisimizin takdirinde. Şu an amacımız doğrudan vergileri artırmak. Vergi adaletini artırıcı çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Garson bahşişinden vergi alınması, şu an çalışılan taslaklarda yok. Kartlı ödemelerde fişlere bu işin geçmesiyle kayıtlı hale gelmesi, daha önce de önerilen böyle. Bir kısım, toplumda kafa karışıklığı oluşturmak için kullanılan hususlar bunlar. Bakanlıklar her zaman teknik çalışmalar yaparlar. Bunlar etki değerlendirmeleri yapılmadan Meclis huzuruna gelmeden sadece mutfak çalışması olarak kalırlar. Meclise gelmeden yapılan tartışmalar yorumdan öteye gitmez. Vatandaşlarımıza tavsiyem yetkili kişi ve kurumdan duyumdan bunlara itibar etmesinler. Çalışmayla ilgili henüz kesin tarih yok. Meclis kapanmadan takdirine sunma gayemiz var.

Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili bir çalışma var. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Makul bir oran olacaktır. Toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak bir takım istisnalar olacaktır.

Kira yüzde 20 vergi alınması gibi bir çalışmamız yok. Ana çerçevemiz belli. Geniş toplumsal kesimlerle ilgili hassasiyetimiz var. Enflasyona yan etkisinin olmamasını ya da en az olmasını istiyoruz."

"Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek"

Orta Vadeli Programı eylülde güncelleyeceklerini belirten Yılmaz, enflasyona da değinerek şöyle konuştu:

"Hazirandan itibaren yıllık enflasyonda gerileme göreceğiz. Haziranla dezenflasyon dönemine gireceğimizi düşünüyoruz. Eylüle geldiğimizde rakamın epey gerilediğini görmüş olacağız. Yıl sonu Merkez Bankası'nın yüzde 38 gibi bir tahmini var. Biz de onu esas alıyoruz. Gelecek yıl ise yüzde 20'nin altını göreceğimizi öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı sağlayacak olan tek haneli rakamları 2026'da yakalayacağımıza inanıyoruz. Henüz vatandaşımızda beklenti yüksek. Somut şeyleri görmeleri gerekiyor. Yaz dönemlerinde bu algının kırılacağına inanıyorum. Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek."

"Esnek kalemlerle ilgili çalışma yapılıyor"

Tasarruf tedbirlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Memura verdiğiniz maaştan tasarruf edemezsiniz. Esnek kalemlerle ilgili hassas bir çalışma yapılıyor. Tasarruf ve verimlilik dedik bu pakette. Tam sonuçları eylülde OVP'nin rakamlarını revize edince bütçe açığımızın ne olacağını göreceğiz. Bütçe açığından 6,4'ün 5,2 civarına düşeceğini bekliyoruz. Öngördüğümüz bütçe açığımızın altında bir rakamla bitireceğiz. Genelge yayınlandı. İhtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerle ilgili çalışmamız var. Olgunlaştığında Meclis takdirine sunulacak. Bugünkü tasarruf ve verimlilik paketimizin en önemli konularından bir tanesi izleme sistemi var. Herkesin iyi niyetine inanıyoruz ama sistem kurmamız gerekiyor. Her devlette belli makamlarda uyulması gereken kurallar ve ihtiyaçlar var. Onun dışında bir beklentimiz yok. Birden fazla yönetim kurulunda görev yapanlar tek bir yerden maaş almak durumunda. Buna sınırlama getirmemiz gerekiyor. Yönetim kurullarından maaş alınıyor, birden fazla maaş alınmasıyla ilgili kural. İkincisi bir sınırı aşmasın, aşan kısım bütçeye gelir olarak kaydedilsin. Biz prensip olarak bunu uyguluyorduk, bazı kaçaklar oluyordu. Bu düzenlemeyle onların da önüne geçmiş olacağız."

Anka Haber Ajansı