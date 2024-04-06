Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda Yeni Düzenleme Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'nda Yeni Düzenleme Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 158 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıklara bağlı birçok birimde değişikliklere gidildi.

Bazı birimlerin isim, görev kapsamı ve yetkilerine ilişkin düzenlemenin yapıldığı kararla bakan sözcülüğü, genel müdür yardımcılığı gibi birçok pozisyonun görev kapsamları da detaylandırıldı.

Karara göre, Dışişleri Bakanlığı'nda Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı ve Tercüme Dairesi Başkanı kadrosu iptal edilirken 7 genel müdür ve 24 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Turizm Bakanlığı'nda ise Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü kadrosu iptal edildi, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü kadrosu ihdas edildi.

Anka Haber Ajansı

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