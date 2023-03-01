Cüneyt Özdemir, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı önce veto etti, sonra yerin dibine...

Cüneyt Özdemir, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı önce veto etti, sonra yerin dibine...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı hedef aldı. Özdemir, Kızılay Başkanı Kınık için, 'Bu adamı hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız' diyerek sert tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Kızılay’ın Ahbap’a çadır satması gündem oldu. Konuyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken depremin ilk saatinden itibaren yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında paylaşımlarda bulunarak tepkisini dile getirdi.

Cüneyt Özdemir, yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;

”Milyonlarca sosyal medya hesabında yas tutuyoruz. Selfie yok, kutlama yok, hiç ama hiç bir şey yok.
Kendi resmini paylaşan tek bir kişi var!
Neyin başkanı olur,kimin başkanı olur bilmiyorum ama geçtim çadır satmayı bu resimle bizim için bitmiştir.

Yenildin şampiyon.

Bu adamı bundan sonra hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız. Kızılay Başkanlığında bir gün bile tutanlara yazıklar olsun…
Bizim için bir ‘hiç’tir.”

Kaynak: gazetekolektif.com

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