Darbettiği Sürücünün Vurduğu Barış Öldü, Arkadaşı Yaralı

Darbettiği Sürücünün Vurduğu Barış Öldü, Arkadaşı Yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde darbettiği otomobil sürücüsü tarafından tabanca ile vurulan Barış Korkmaz (22), hayatını kaybetti, yaralanan yanındaki arkadaşı ise tedaviye alındı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Karabağlar ilçesinde darbettiği otomobil sürücüsü tarafından tabanca ile vurulan Barış Korkmaz (22), hayatını kaybetti, yaralanan yanındaki arkadaşı ise tedaviye alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana geldi. Eski İzmir Caddesi'nde ilerleyen otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması ile 9135/3 Sokak'a girdi. Bu sırada sokakta yürüyen Barış Korkmaz ile arkadaşı, otomobil içindeki sürücüye tepki gösterip, darbetti. Darbedilen sürücü de çıkardığı tabanca ile Korkmaz ve arkadaşına peş peşe ateş açtı. 2 arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli tabancayı başka bir aracın altına atarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 arkadaştan Barış Korkmaz hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Darbettiği Sürücünün Vurduğu Barış Öldü, Arkadaşı Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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