Datça'da Orman Yangını (10)

Datça'da Orman Yangını (10)

Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı.

KARA EKİBİNİN SAYISI ARTIRILDI

Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangındaki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor. İHA'ların da görev yaptığı yangını söndürmek için orman kahramanları cansiperane çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİNE SAHİP İKİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını sürdüren orman işçilerinin mücadelesini yerinde takip etti. Bu arada, gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Helikopterler alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/DATÇA (Muğla), (DHA)-

FOTOĞRAFLI

Datça'da Orman Yangını (10)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Datça'da Orman Yangını (11)
Datça'da Orman Yangını (11)
Datça'da Orman Yangını (11)
Datça'da Orman Yangını (11)
Zeytinlik Alan Ve Saman Yüklü Tır Alev Alev Yandı
Zeytinlik Alan Ve Saman Yüklü Tır Alev Alev Yandı
Kastamonu'da 'ceviz Ağacının Dalını Neden Kestin' Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kastamonu'da 'ceviz Ağacının Dalını Neden Kestin' Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Togo'daki Kazada Yaralanan İhh Gönüllüleri İstanbul’a Getirildi
Togo'daki Kazada Yaralanan İhh Gönüllüleri İstanbul’a Getirildi
Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (7)
Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (7)