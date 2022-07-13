Datça’da Orman Yangını

Datça’da Orman Yangını

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mehmet ÇİL - Cavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. (DHA)

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Datça’da Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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