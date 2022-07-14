Datça'da Orman Yangını (12)

Datça'da Orman Yangını (12)

JANDARMA TAHLİYE ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİDatça'da orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız olarak devam ediyor. Jandarma ekipleri de Mesudiye Mahallesi Döşeme, Mezgit, Ovabükü, Hayıtbükü mevkilerinde 450 hanede yaklaşık...

JANDARMA TAHLİYE ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Datça'da orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız olarak devam ediyor. Jandarma ekipleri de Mesudiye Mahallesi Döşeme, Mezgit, Ovabükü, Hayıtbükü mevkilerinde 450 hanede yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın tahliye işlemini gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra ekipler, 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın da güvenli bölgelere taşınmasında yardımcı oldu. Jandarma ve emniyete ait TOMA araçları da söndürme çalışmalarına etkin şekilde destek vererekr alevlerin önünü kesmek için büyük çaba harcıyor. (DHA)

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/DATÇA (Muğla), (DHA)-

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Datça'da Orman Yangını (12)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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