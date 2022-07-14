Datça'da Orman Yangını (13)

BAKAN KOCA: YANGINDAN 19 KİŞİ ETKİLENDİ, 9 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

ANKARA,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Datça İlçesi'nde devam eden orman yangını hakkında son bilgileri, Twitter hesabından açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında "Muğla Datça'daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında." ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı