Datça'da Orman Yangını (2)

Datça'da Orman Yangını (2)

Muğla'nın Datça ilçesinde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bildirildi.

1 EV YANDI

Muğla'nın Datça ilçesinde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bildirildi. Orman yangınına takviye olarak 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 55 arazöz, 93 iş makinesi ve 400 orman işçisi gönderildi. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yadı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Öte yandan takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı. (DHA)

Mehmet ÇİL - Cavit AKGÜN / DATÇA (Muğla), (DHA)-

FOTOĞRAFLI

Datça'da Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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