Datça'da Orman Yangını (6)

TATİLCİLER HAYITBÜKÜ'NÜ BOŞALTIYOR

Muğla'nın Datça ilçesinde, alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı. Jandarma, tedbir amacıyla Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmaları istedi. Bunun üzerine yanlarına özel ve değerli eşyalarını alan tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı. Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi. (DHA)

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı