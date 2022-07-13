Datça'da Orman Yangını (7)

GECE GÖRÜŞÜNE SAHİP YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ İLK KEZ KULLANILACAK

Muğla'nın Datça ilçesinde, bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Kirişci, gece görüş sistemine sahip yangın söndürme helikopterinin, Datça'da ilk kez kullanılacağını söyledi. Yangından en fazla etkilenen Hayitbükü koyuna gelen ve burada işletme sahipleri ile görüşen Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Gece kullanılabilen helikopterler ilk kez burada denenecek. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Yangın söndürme çalışmaları teknik bir iş. "Arkadaşlar burada şöyle bir şey var, nasıl yapalım" diye soruyorum. Çünkü bu, teknik çalışma gerektiren bir iş. Teknolojimiz, bu konularda en üst düzeyde. Kullandığımız yapay zeka yazılımımız, donanımlarımız üst düzey. Biz, Marmaris'te daha beterini gördüğümüz için, burada çok şükür daha erken kontrol altına alınacaktır. Rahat olun" diye konuştu. (DHA)

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı