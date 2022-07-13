Datça'da Orman Yangını; Sigara İzmaritinden Çıkmış

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 2,5 dönümlük alan kül oldu, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.

Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yanındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği'nden 6 itfaiye eri ile 3 arazöz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 arazöz ve 13 orman işçisi sevk edildi. 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, 20 dakika içinde yangını kontrol altına alıp söndürdü. 2,5 dönümlük alan küle döndü. İlk belirlemelere göre, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı