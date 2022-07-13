Datça'da Orman Yangını; Sigara İzmaritinden Çıkmış

Datça'da Orman Yangını; Sigara İzmaritinden Çıkmış

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 2,5 dönümlük alan kül oldu, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı belirlendi.

Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yanındaki ormanda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği'nden 6 itfaiye eri ile 3 arazöz, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden de 1 arazöz ve 13 orman işçisi sevk edildi. 1 su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, 20 dakika içinde yangını kontrol altına alıp söndürdü. 2,5 dönümlük alan küle döndü. İlk belirlemelere göre, yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı tespit edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Datça'da Orman Yangını; Sigara İzmaritinden Çıkmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Datça’da Orman Yangını
Datça’da Orman Yangını
Apartmandaki Yangında Mahsur Kalanlar İtfaiye Merdiveni İle Kurtarıldı
Apartmandaki Yangında Mahsur Kalanlar İtfaiye Merdiveni İle Kurtarıldı
İzmir'de Cinayetle Sonuçlanan Kavgada Jandarmaya Da Ateş Açılmış; O Anlar Kamerada
İzmir'de Cinayetle Sonuçlanan Kavgada Jandarmaya Da Ateş Açılmış; O Anlar Kamerada
3 Kişinin Öldüğü 'köpek Besleme' Tartışmasında Şarjörü Veren Ağabey De Tutuklandı
3 Kişinin Öldüğü 'köpek Besleme' Tartışmasında Şarjörü Veren Ağabey De Tutuklandı
6 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavga, Çocukların Topunun Otomobile Çarpmasından Çıkmış
6 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavga, Çocukların Topunun Otomobile Çarpmasından Çıkmış
'kardeşimize Komplo Kurup Parasını Almışlar'
'kardeşimize Komplo Kurup Parasını Almışlar'
Köpeklerden Kaçarken Otomobilin Çarptığı 2 Çocuk Yaralandı
Köpeklerden Kaçarken Otomobilin Çarptığı 2 Çocuk Yaralandı