Datça’daki Orman Yangınında 2’nci Gün

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'nci gününde, tek noktada ilerliyor.

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY- Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'nci gününde, tek noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ve 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

2 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amacıyla Datça- Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesi'nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verdi.

GECE GÖRÜŞE SAHİP HELİKOPTERLER KULLANILDI

Dün gece bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına gece görüşe sahip 2 helikopterin de katıldığını açıkladı. Bakan Kirişçi, ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğunu belirtti.

Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgar etkisini azaltırken, tek nokta olan Kızılbük mevkisinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı