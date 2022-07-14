Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (2)

Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (2)

Datça yangınına müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, alevlere ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığını belirtip, 10 uçak ve 20 helikopterle havadan; 179 arazöz, 21 ilk müdahale...

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI İLE DENİZDE TEDBİR; ASKERLER NÖBETTE

Datça yangınına müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, alevlere ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığını belirtip, 10 uçak ve 20 helikopterle havadan; 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 61 iş makinesi ve 1596 personelle karadan mücadele edildiğini kaydetti. Havadan müdahale sırasında denizden su alımı yapan helikopterler ve uçaklar için Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgede tedbir aldı.

Öte yandan jandarma komando ekipleri ise tahliye edilen evlerin önünde nöbet tuttu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin saat 12.30 sıralarında Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Fırat AKAY- Cavit AKGÜN/ DATÇA (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kazdıkları Çukurda İşçiler Toprak Altında Kaldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kazdıkları Çukurda İşçiler Toprak Altında Kaldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kayınpederi İle Bacanağını Öldüren Sanığın Avukatından Akıl Sağlığı Raporuna İtiraz
Kayınpederi İle Bacanağını Öldüren Sanığın Avukatından Akıl Sağlığı Raporuna İtiraz
Çeşme'de Yangınlar Kısmen Kontrol Altında
Çeşme'de Yangınlar Kısmen Kontrol Altında
Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Öldürülmesinde 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Öldürülmesinde 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gazi Unvanı 28 Yıl Sonra Verildi
Gazi Unvanı 28 Yıl Sonra Verildi
Tartıştığı Karısını Döverek Öldürüp, İntihar Etti
Tartıştığı Karısını Döverek Öldürüp, İntihar Etti
Datça’daki Orman Yangınında 2’nci Gün
Datça’daki Orman Yangınında 2’nci Gün