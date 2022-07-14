Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (3)

Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (3)

DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİPMuğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmasında; 10 uçak, 3 idari...

DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİP

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmasında; 10 uçak, 3 idari helikopter, 17 su atar helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 21 su tankeri, 61 iş makinesi, 6 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve 1596 personel görev yapıyor. Ekiplerin sevk ve idaresi ise Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılıyor. Merkezdeki 20 kişilik ekip, yangın bölgesindeki ekip ve araçları harita üzerinden görüntüleyip, gerekli koordinasyonu sağlıyor. Bölgeden gelen kamera ve uydu görüntülerini de inceleyen ekip, insansız hava aracı (İHA) görüntüleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını da değerlendiriyor. (DHA)

Şifanur SANSAR-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)-

FOTOĞRAFLI

Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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