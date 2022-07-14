Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün; Kontrol Altına Alındı (7)

Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün; Kontrol Altına Alındı (7)

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 300'ü ormanlık alan 400'ü tarım alanı olmak üzere toplam 700 hektar alanın zarar gördüğünü açıklarken, 4'ü ağır hasarlı olmak üzere 10 evde de hasar meydana geldiği bildirildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından söndürülen alanlarda yeni bir yangın başlamaması için ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara havadan helikopterlerle, karadan ise arazözlerle devam ediliyor.

Öte yandan bölgede alevlerin sıçradığı bir evde meydana gelen hasar, havanın aydınlanmasıyla daha net ortaya çıktı. İki katlı olan villa tipi evin salonundaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği, televizyonun patladığı ve klimanın da eridiği görüldü. (DHA)

Tolga TAHÇI/ DATÇA (Muğla), (DHA)

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Datça'daki Orman Yangınında 2'nci Gün; Kontrol Altına Alındı (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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