Davutoğlu: "Deprem Bölgesinin Oy Tercihleri İle İlgili Yapılan Çirkin Yorumlar Kabul Edilemez"

Davutoğlu: "Deprem Bölgesinin Oy Tercihleri İle İlgili Yapılan Çirkin Yorumlar Kabul Edilemez"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Ahmet Davutoğlu, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik yorumlara ilişkin bugün Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok. Depremzede kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Yaraları hep birlikte saracağız."

Anka Haber Ajansı

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