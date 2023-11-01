Davutoğlu: Hukukta Hiyerarşi Kalmamış, Paralel Anayasa Mahkemesi Var Bir Yerlerde

Hükümetin İsrail politikasını eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Madem İslamcı bir teşkilat toplanamıyor. Filistin Dostları Grubu'nu toplayın sayın Cumhurbaşkanı, bütün Afrika ülkeleri, Latin Amerika Ülkeleri birçok Asya ülkesi gelir. Müslüman olmayan da gelir” dedi. 11. Kalkınma Planı'nın makro hedeflerinin tutmadığını vurgulayan Davutoğlu, “'Türkiye'de bir ekonomik kriz var deniyor' yok arkadaşlar Türkiye'de ekonomi politik kriz var. 11. Kalkınma Planı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste

Hükümetin İsrail politikasını eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Madem İslamcı bir teşkilat toplanamıyor. Filistin Dostları Grubu'nu toplayın sayın Cumhurbaşkanı, bütün Afrika ülkeleri, Latin Amerika Ülkeleri birçok Asya ülkesi gelir. Müslüman olmayan da gelir” dedi. 11. Kalkınma Planı'nın makro hedeflerinin tutmadığını vurgulayan Davutoğlu, “'Türkiye'de bir ekonomik kriz var deniyor" yok arkadaşlar Türkiye'de ekonomi politik kriz var. 11. Kalkınma Planı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planıdır. Makro hedeflerinin tümü sapmıştır. Eğer FETÖ borsası varsa, çete borsası varsa çeteler hakimler ve savcılar üzerinden harcadıkları paralarla serbest kalabiliyorlarsa bunun adı kara hukuktur. Kimse bu döneme ak dönem demesin bu dönem kapkara bir cehalet ve yoksulluk dönemi... Milletimin iradesiyle seçilmiş bir milletvekilini hapishanede tutamazsınız Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı alıyor ama hukukta hiyerarşi kalmamış çünkü paralel Anayasa Mahkemesi var bir yerlerde” diye konuştu.

Saadet Partisi- Gelecek Partisi ortak TBMM grup toplantısı bugün yapıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Ergun Özbudun'un ailesine başsağlığı diledi.

Ağırlıkla İsrail’in Filistin’e saldırısını gündemine alan Davutoğlu şunları söyledi:

"SADECE CUMHUR İTTİFAKINA AÇIK BİR MİTİNG BAŞKA KİMSEYİ DAVET ETMEDİ: Bir grup "her ikisini de lanetlemek" lazım dedi. Bir grup bekledi bekledi 18 gün sonra İsrail mitingini lanetleyip bir miting gerçekleştirdi iktidar. Cumhuriyet Bayramı'nın hemen öncesinde sayın Erdoğan konuştu bir miting tertip etti. Sadece Cumhur İttifakı'na açık bir miting başka kimseyi davet etmedi. Sanki Filistin davası onların tekelindeydi. Sanki onların elinde icraat gücü yoktu da şikayet ediyorlardı. Şunu demek istiyorlardı. İstediğimiz zaman hamaset yaparız. Liderlik, tarihin önünde yürümek konjonktürel şartlarda makyavelist bir düşünceyle konjonktürün gerektiği adamları atmakla olmaz. Adaletin ve mazlumun yanında olup zalimin ve zorbanın karşısında olmak gerekir.

BİZE KÜFREDEN O KALEMŞORLERE SESLENİYORUM, OKUYUN BU MEKTUBU VE UTANIN: Gazze bugün Cevaliye mülteci kampının acısını yaşıyor. Hadi gidin sığının dedikleri mülteci kampları bombalanıyor. Nedir bu? Birleşmiş Milletler aciz, BM sessiz, BM herhangi bir tavır alamamakta ve BM ilkelerini korumaktan maalesef geride. Ama iki ses bu boşluğun içinde insanlık vicdanını dile getirdi. Birisi António Guterres, BM Genel Sekreteri... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber. Bir insan hakları savunucusu 40 yıldır Filistin'le ilgileniyor. Dün bir istifa mektubu gönderdi Birleşmiş Milletler'e. Manifesto niteliğinde bir mektup. Türkiye'de Filistin'deki zulmü dile getirdiğimiz için bize seslenen, bize saldıran bize hakaret eden bize küfreden o kalemşorlere sesleniyorum, okuyun bu mektubu ve utanın.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANMADI. KİMSE ŞOV YAPMASIN: Geçtiğimiz hafta P-5 ülkelerinin büyükelçilerinden randevu istediğimi ifade etmek istemiştim. Keşke elimden daha fazlası gelse... Gelecek-Saadet bir heyet oluşturup Gazze'ye gitmek istedi. Ne Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi ne Mısır Büyükelçiliği'nden ama onlar gidecekler, yolları açık olsun. Bizim selamımızı iletecekler. Tavsiye ediyorum Filistin Dostları Grubu'nu toplayın sayın Cumhurbaşkanı. Madem İslamcı bir teşkilat toplanamıyor. Filistin Dostları Grubu'nu toplayın sayın Cumhurbaşkanı, bütün Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri birçok Asya ülkesi gelir. Müslüman olmayan da gelir... Bir kamu diplomasisi yapın sayın Cumhurbaşkanı. İstifa eden BM İnsan Hakları Direktörü'nü çağırın. İstanbul'da insanlık adına vicdanın yanında duran bütün aydınları çağırın. Bir Filistin Dostları STK Platformu kurun. Tabi İsrail'e yaptırımlarınızı açıklayın. Şu ana kadar Türkiye'den İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmadı. Kimse şov yapmasın, hamaset yapmasın.

İsrail kamuoyundaki tartışmaları çok yakından takip edin. Hükümetin dahi takip ettiğini zannetmiyorum. Geçen 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gecede kıyamet koptu. Bizdeki İsrail borazancılığı bilmez ama Netenyahu gece saat 1'de bir tweet attı, "bana Hamas'ın saldırısı ile ilgili bilgi vermediler, sorumlular İsrail gizli servisi ve askerdir" dedi. Askerler de bir saat sonra ona baskı yaptılar. "Sen sorumlusun" dediler. Netenyahu tweetini kaldırmak zorunda kaldı.

HUKUKTA HİYERARŞİ KALMAMIŞ, PARALEL ANAYASA MAHKEMESİ VAR BİR YERLERDE: 12. Kalkınma Planı'nın en önemli özelliği 10. Kalkınma Planı ile 12. Kalkınma Planı arasındaki 11. Kalkınma Planı döneminde uygulanan suçları örtbas etmek. 2023 hedeflerine göre 2 trilyon gayri safi milli hasıla olacaktı şimdi 1 trilyon 72 milyon dolar civarında... 10. Kalkınma Planı'nda konan daha gerideki hedefler 12. Kalkınma Planı'nın sonuna 2028'e konmuş. Yani 10 yılı kaybetmişler. Bunun gösterdiği ne biliyor musunuz? "Türkiye'de bir ekonomik kriz var deniyor" yok arkadaşlar Türkiye'de ekonomi politik kriz var. 11. Kalkınma Planı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planıdır. Makro hedeflerinin tümü sapmıştır. Eğer FETÖ borsası varsa, çete borsası varsa çeteler hakimler ve savcılar üzerinden harcadıkları paralarla serbest kalabiliyorlarsa bunun adı kara hukuktur. Kimse bu döneme ak dönem demesin bu dönem kapkara bir cehalet ve yoksulluk dönemi... Milletimin iradesiyle seçilmiş bir milletvekilini hapishanede tutamazsınız Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı alıyor ama hukukta hiyerarşi kalmamış çünkü paralel Anayasa Mahkemesi var bir yerlerde."

Anka Haber Ajansı