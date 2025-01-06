Davutoğlu İle Türk Arasında İlaç Diyaloğu: Bilsem Size Sare Hanım'ın Özel İlacını Hazırlatırdım

Davutoğlu İle Türk Arasında İlaç Diyaloğu: Bilsem Size Sare Hanım'ın Özel İlacını Hazırlatırdım

Gelecek Partisi ile DEM Parti arasındaki heyetler arası görüşmenin öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Türk'ün rahatsız olduğunu ifade etmesi üzerine Davutoğlu, "Bilsem size Sare Hanım'ın özel ilacı vardı, onu hazırlatırdım" dedi.

(ANKARA) – Gelecek Partisi ile DEM Parti arasındaki heyetler arası görüşmenin öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Türk'ün rahatsız olduğunu ifade etmesi üzerine Davutoğlu, "Bilsem size Sare Hanım'ın özel ilacı vardı, onu hazırlatırdım" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin hemen başında Davutoğlu ile Türk arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Davutoğlu'nun, "Burada mıydınız, Mardin'de mi" sorusu üzerine Türk, "Mardin'e gidip geliyorum, biraz rahatsızlığım vardı" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Davutoğlu, doktor olan eşi Sare Davutoğlu'nu kastederek, "Bilsem size Sare Hanım'ın özel ilacı vardı, onu hazırlatırdım" dedi. Bu diyaloğun ardından heyetler görüşmenin yapılacağı salona geçti.

Anka Haber Ajansı

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