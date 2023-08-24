Davutoğlu: "Milletimizi Dünyanın En Yüksek 5. Enflasyonuna Mahkum Ettiniz, Vicdanınız Rahat Mı?"

Davutoğlu: "Milletimizi Dünyanın En Yüksek 5. Enflasyonuna Mahkum Ettiniz, Vicdanınız Rahat Mı?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararıyla ilgili "Milletimizi dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna mahkum ettiniz. Bugünkü kararla TCMB faizi 2 yıl öncesinin 6 puan, kredi faizleri 15 puan üstüne geldi. Enflasyon ise 3 katına çıktı. Gelir dağılımı daha da bozuldu. Millete bu yaptıklarınızdan sonra vicdanınız rahat mı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararıyla ilgili "Milletimizi dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna mahkum ettiniz. Bugünkü kararla TCMB faizi 2 yıl öncesinin 6 puan, kredi faizleri 15 puan üstüne geldi. Enflasyon ise 3 katına çıktı. Gelir dağılımı daha da bozuldu. Millete bu yaptıklarınızdan sonra vicdanınız rahat mı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TCMB’nin faiz kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Sayın Erdoğan, 2 yıl önce "Nas" diyerek, "Çin modeli" diyerek yeni bir ekonomik modele geçtiğimizi ilan ettiniz. 4 ayda çöken modelinizin ömrünü uzatmak için başımıza bela ettiğiniz KKM'den (Kur Korumla Mevduat) 700 Milyar TL'den fazla kamu kaynağını toplumun en zenginlerine aktardınız. O günden bu yana dolar 4 katına, konut ve kira fiyatları 6 katına çıktı. Bu sürede paramız dünyada en çok değer kaybeden, konut fiyatları da reel olarak en çok artan ülke haline geldi. Barınma krizi başladı. Milletimizi dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna mahkum ettiniz. Bugünkü kararla TCMB faizi 2 yıl öncesinin 6 puan, kredi faizleri 15 puan üstüne geldi. Enflasyon ise 3 katına çıktı. Gelir dağılımı daha da bozuldu. Millete bu yaptıklarınızdan sonra vicdanınız rahat mı?"

Anka Haber Ajansı

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