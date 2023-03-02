Davutoğlu: Ortak Cumhurbaşkanı Adayımız Ve Geçiş Süreci Yol Haritası Konusunda Ortak Anlayışa Ulaştık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısının ardından, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık” dedi.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partisinin genel başkanlarının Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bugün saat 14:00’te başlayan toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Ahmet Davutoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten, başta ev sahibimiz Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."

Anka Haber Ajansı