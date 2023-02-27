Davutoğlu: Tribünler 'Hükümet İstifa' Dedi. Bahçeli Yine Yanlış Anladı, Beşiktaş Üyeliğinden İstifa Etti

Davutoğlu: Tribünler 'Hükümet İstifa' Dedi. Bahçeli Yine Yanlış Anladı, Beşiktaş Üyeliğinden İstifa Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş-Antalyaspor maçında “Hükümet istifa” sloganı atılması üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) üyeliğinden istifa etmesine ilişkin, “Tribünler ‘Hükümet istifa, istifa’ dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş-Antalyaspor maçında “Hükümet istifa” sloganı atılması üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) üyeliğinden istifa etmesine ilişkin, “Tribünler ‘Hükümet istifa, istifa’ dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti” dedi.

Devlet Bahçeli, Fenerbahçe taraftarlarının oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları ve sonrasında yaşananlar nedeniyle hükümeti istifaya çağıran sloganlar atmasına tepki göstermişti. Bahçeli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, maçların seyircisiz oynanması için spor kulüplerinin başkanlarına çağrıda bulunmuştu. MHP, Devlet Bahçeli’nin, Beşiktaş-Antalyaspor maçında da “Hükümet istifa” sloganı atılması üzerine BJK üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifasını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Davutoğlu, “Tribünler ‘Hükümet istifa, istifa’ dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti” dedi.

Anka Haber Ajansı

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