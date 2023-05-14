Davutoğlu: "tüm Kardeşlerime Sesleniyorum, Sandığımıza Sahip Çıkın, Kazanacağız”

Davutoğlu: "tüm Kardeşlerime Sesleniyorum, Sandığımıza Sahip Çıkın, Kazanacağız”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum, sandığımıza sahip çıkın. Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum, sandığımıza sahip çıkın. Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Twitter hesabından seçmenlerden sandığa sahip çıkması çağrısı yaptı. Davutoğlu, şu mesajı paylaştı:

"Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum, sandığımıza sahip çıkın, Milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız."

Anka Haber Ajansı

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