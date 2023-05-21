Davutoğlu: “Yeniden Süper Lig'e Yükselme Başarısını Gösteren Çaykur Rizespor'u Tebrik Ediyorum”

Davutoğlu: “Yeniden Süper Lig'e Yükselme Başarısını Gösteren Çaykur Rizespor'u Tebrik Ediyorum”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yeniden Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren ÇAYKUR Rizespor'u tebrik ediyorum. Bu güzel başarıya imza atan sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri ve taraftarları kutluyorum” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Yeniden Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren ÇAYKUR Rizespor'u tebrik ediyorum. Bu güzel başarıya imza atan sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri ve taraftarları kutluyorum” dedi.

ÇAYKUR Rizespor, bugün oynadığı maçta Altınordu ile berabere kalarak Süper Lig’e yükseldi. Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÇAYKUR Rizespor’u kutladı.

Davutoğlu, “Yeniden Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren ÇAYKUR Rizespor'u tebrik ediyorum. Bu güzel başarıya imza atan sporcuları, teknik ekibi, yöneticileri ve taraftarları kutluyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı

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