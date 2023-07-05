Davutoğlu’ndan Akşener’e “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Davutoğlu, ziyarete ilişkin “‘Hayırlı olsun’a geldik” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Davutoğlu, ziyarete ilişkin “‘Hayırlı olsun’a geldik” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Davutoğlu’nu Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile Genel Sekreter Ayfer Yılmaz karşıladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Akşener, Davutoğlu’nu uğurladı. Davutoğlu, ziyarete ilişkin “‘Hayırlı olsun’a geldik” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı