Davutoğlu'ndan İktidara Ovp Tepkisi: "Şimdi Bize Kaybolan Yıllarımızı Kim Verecek?"

Davutoğlu'ndan İktidara Ovp Tepkisi: "Şimdi Bize Kaybolan Yıllarımızı Kim Verecek?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün açıklanan yeni Orta Vadeli Program'la ilgili "Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek? En son tek haneli enflasyon 2016 yılında gerçekleşmişti. OVP 'Kaybedilen 10 yılın belgesi' olmuş. 2021 yılında açıklanan OVP’de 2023 enflasyonu yüzde 8 olarak vaat etmiştiniz. Bu hatalarla yüzleşmeden milletin size nasıl inanmasını bekliyorsunuz? Sayın Erdoğan; madem 'Kur Korumalı Mevduat görevini yerine getirdi', bugüne dek ne kadar kamu kaynağı aktarıldığını da aç

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün açıklanan yeni Orta Vadeli Program'la ilgili "Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek? En son tek haneli enflasyon 2016 yılında gerçekleşmişti. OVP "Kaybedilen 10 yılın belgesi" olmuş. 2021 yılında açıklanan OVP’de 2023 enflasyonu yüzde 8 olarak vaat etmiştiniz. Bu hatalarla yüzleşmeden milletin size nasıl inanmasını bekliyorsunuz? Sayın Erdoğan; madem "Kur Korumalı Mevduat görevini yerine getirdi', bugüne dek ne kadar kamu kaynağı aktarıldığını da açıklayın da milletimizin cebinden yaptığınız israfın bilançosu ortaya çıksın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün açıklanan yeni Orta Vadeli Program'a sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Davutoğlu, şu paylaşımı yaptı:

"Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek? Orta Vadeli Programda 2014’te sahip olduğumuz kişi başına düşen milli gelire ancak 2024’te, tek haneli enflasyona da ancak 2026’da ulaşabileceğimiz öngörülmüş. En son tek haneli enflasyon 2016 yılında gerçekleşmişti. OVP "Kaybedilen 10 yılın belgesi" olmuş. 2021 yılında açıklanan OVP’de 2023 enflasyonu yüzde 8 olarak vaad etmiştiniz. Bu hatalarla yüzleşmeden milletin size nasıl inanmasını bekliyorsunuz? Sayın Erdoğan; Madem "Kur Korumalı Mevduat görevini yerine getirdi', bugüne dek ne kadar kamu kaynağı aktarıldığını da açıklayın da milletimizin cebinden yaptığınız israfın bilançosu ortaya çıksın. OVP’de milletten toplayacağınız vergilerin enflasyonun çok üstünde olacağı görülüyor. Siz kamuda herhangi bir tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz?"

Anka Haber Ajansı

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