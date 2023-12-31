Davutoğlu'ndan, Selahattin Demirtaş'a Taziye Mesajı

Davutoğlu'ndan, Selahattin Demirtaş'a Taziye Mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, babasını kaybeden Selahattin Demirtaş için taziye mesajı yayınladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, babasını kaybeden Selahattin Demirtaş için taziye mesajı yayınladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş için bugün X hesabından taziye mesajı paylaştı. Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

“Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Demirtaş ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Siyasi Partilerin Genel Başkanlarını Ve Tbmm Başkanı'nı Arayarak Yeni Yıllarını Kutladı
Özgür Özel, Siyasi Partilerin Genel Başkanlarını Ve Tbmm Başkanı'nı Arayarak Yeni Yıllarını Kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''zalimin Zulmünün İlanihaye Sürüp Gitmeyeceğine İnanıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''zalimin Zulmünün İlanihaye Sürüp Gitmeyeceğine İnanıyoruz"
Ömer Fethi Gürer: "Tüik Verilerine Göre Rekor Bitkisel Üretim Olduğu Açıklanmasına Karşın İthalat Artmıştır"
Ömer Fethi Gürer: "Tüik Verilerine Göre Rekor Bitkisel Üretim Olduğu Açıklanmasına Karşın İthalat Artmıştır"
Özgür Özel: "2024 Yılına Umutla Baktığımız Güzel Duygularla Tüm Vatandaşlarımızın Yeni Yılını Kutluyorum"
Özgür Özel: "2024 Yılına Umutla Baktığımız Güzel Duygularla Tüm Vatandaşlarımızın Yeni Yılını Kutluyorum"
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş Ve Ablası Selma Ateş İle Telefonda Görüştü
Özgür Özel, Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş Ve Ablası Selma Ateş İle Telefonda Görüştü
Özgür Karabat, Tokat’ta: “Sadece Beş Milyon Euro İçin Bu Ülkenin Onurunu Ve Gururunu Sattılar”
Özgür Karabat, Tokat’ta: “Sadece Beş Milyon Euro İçin Bu Ülkenin Onurunu Ve Gururunu Sattılar”
Özgür Karabat: "Yaklaşık 25 Milyonluk Yatırımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapacak Zile’ye"
Özgür Karabat: "Yaklaşık 25 Milyonluk Yatırımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapacak Zile’ye"