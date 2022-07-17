'dedikodu' Tartışmasında Ablasını Tabancayla Öldürdü

'dedikodu' Tartışmasında Ablasını Tabancayla Öldürdü

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde G.Ö. (34), dedikodusunu yaptığını iddia ettiği ablası Fadime Öcal'ı (38) tabancayla vurarak öldürdü.

Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde G.Ö. (34), dedikodusunu yaptığını iddia ettiği ablası Fadime Öcal'ı (38) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Mucur ilçesi Hamidiye Mahallesi Güneş Sokakta meydana geldi. Antalya'da yaşayan G.Ö., ablasının yaşadığı ilçeye geldi. G.Ö., ablası Fadime Öcal ile dedikodusunu yaptığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada G.Ö., belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ablasını öldüren G.Ö. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Fadime Öcal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan cinayet zanlısı G.Ö.'nün polise teslim olma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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'dedikodu' Tartışmasında Ablasını Tabancayla Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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