Dem Parti 17 Mart'ta Mhp'yi Ziyaret Edecek

Dem Parti 17 Mart'ta Mhp'yi Ziyaret Edecek

DEM Parti'nin 17 Mart Pazartesi günü MHP'yi ziyaret edeceği bildirildi.

(ANKARA) - DEM Parti'nin 17 Mart Pazartesi günü MHP'yi ziyaret edeceği bildirildi.

DEM Parti'den yapılan bilgilendirmede, DEM Parti'nin 17 Mart Pazartesi günü MHP'ye yapacağı ziyaretin yer, saat ve heyet bilgilerinin netleşince paylaşılacağı kaydedildi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta "'örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması'" çağrısının ardından, terör örgütü PKK da Öcalan'ın "'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme'" çağrısına uyacağını ilan etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu gelişmeler ilişkin yaptığı açıklamada, "'27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı’da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir. Büyük Kürdistan’ın kurulmasını hedefleyen PKK terör örgütü, 47 yıl sonra kurucu lideri tarafından örgütsel yapısını lağvetmeye çağrılmıştır. Kandil’den yapılan açıklamalar bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir, nitekim memnuniyet vericidir'" ifadesini kulllanmıştı.

Anka Haber Ajansı

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