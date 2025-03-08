Dem Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları Ve Bakırhan, 17 Mart'ta Ak Parti'yi Ziyaret Edecek

Dem Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları Ve Bakırhan, 17 Mart'ta Ak Parti'yi Ziyaret Edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Mart Pazartesi günü beraberindeki heyetle AK Parti'yi ziyaret edecek.

Haber: Berfin Bayır

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Mart Pazartesi günü beraberindeki heyetle AK Parti'yi ziyaret edecek.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Mart Pazartesi günü beraberindeki heyetle AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek. Heyette kimlerin yer alacağı ve ziyaret yerleri ise henüz netlik kazanmadı.

DEM Parti'nin diğer siyasi partileri ziyaretinde Hatimoğulları ve Bakırhan'a eşlik edecek isimler ise belli oldu. Heyette, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcı Özlem Gündüz ile Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç yer alacak.

DEM Parti Eş Başkanlarının siyasi parti turu belli oldu

DEM Parti Eş Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, beraberindeki heyetle terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya ilişkin 10 Mart'ta saat 10.00'da Emek Partisi'ni (EMEP) TBMM'de, saat 13.00'te CHP Genel Merkezi, saat 16.30'da DEVA Partisi Genel Merkezi; 12 Mart Salı günü 11.00'de Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP), saat 14.00’te Saadet Partisi Genel Merkezi, saat 16.30 ise Gelecek Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.


Anka Haber Ajansı

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