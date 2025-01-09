Dem Parti Eş Genel Başkanları, Parti Milletvekillerini İmralı Görüşmeleri Hakkında Bilgilendirecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak Cumartesi günü İmralı görüşmelerine ilişkin partili milletvekillerini bilgilendirmek için toplantı düzenleyecek. DEM Parti yetkilileri, CHP’nin TBMM'de komisyon kurulması önerisini “somut plan” olarak değerlendirirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “DEM Parti, kurumsal kimliğiyle herhangi bir görüşme talebinde bulunmadı. DEM’den bir talep gelmiş olsaydı kurullarımızı toplardık buna karar verirdik” sözlerini “Pozit

Haber: Berfin BAYIR

(ANKARA) -DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak Cumartesi günü İmralı görüşmelerine ilişkin partili milletvekillerini bilgilendirmek için toplantı düzenleyecek. DEM Parti yetkilileri, CHP’nin TBMM'de komisyon kurulması önerisini “somut plan” olarak değerlendirirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “DEM Parti, kurumsal kimliğiyle herhangi bir görüşme talebinde bulunmadı. DEM’den bir talep gelmiş olsaydı kurullarımızı toplardık buna karar verirdik” sözlerini "'Pozitif bir tutuma yönelme'" olarak yorumladı.

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, DEM Parti Eş Genel Başkanları, 11 Ocak Cumartesi günü parti genel merkezinde saat 10.00’da İmralı görüşmelerine ilişkin partili milletvekillerini bilgilendirmek için bir toplantı düzenleyecek. Yetkililer, toplantının üç ayda bir milletvekilleriyle rutin yapılan yapıldığı belirtilerek Türkiye’nin siyasi gündemi ve yaşanan gelişmeler sebebiyle öne çekildiği kaydedildi.

''Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının en büyük kazanımı olabilir''

DEM Parti yetkilileri, geçen hafta yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında İmralı Heyeti’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmeye ilişkin bilgilendirilmelerine ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Bütün toplumsal kesimlerin hem endişeli hem iyimser denilebilecek bir durumda olduğunu ifade eden parti yetkilileri, sandık sonucunun parlamentoya yansımasına bakıldığında toplumun yüzde 80’inin Kürt meselesinin çözümüne pozitif baktığını belirtti. Bunu “büyük bir imkan” olarak değerlendiren DEM Parti kaynakları, HDP’nin de DEM Parti’nin de “Kürt sorununu çözülmeden Türkiye demokratikleşemez. Türkiye'de demokrasi olmadığında Kürt sorunu çözülemez” görüşünde olduğunu kaydetti.

Parti yetkilileri, Türkiye’nin son yıllardaki siyasi atmosferine rağmen bir çözüm arayışına bütün bloklarının girmesinin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının en büyük kazanımı olabileceği söyledi.

''DEM Parti yetkilileri görüşmeleri müzakere olarak görmüyor''

Kürt meselesinin çözümünü yeniden konuşmanın, toplumda ve medyada birinci gündem maddesi olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden DEM Parti kaynakları, magazin programlarının bile bu meseleyi konuştuğuna dikkati çekti.

Bu görüşmelerin henüz bir müzakere olmadığına dikkati çeken DEM Parti yetkilileri, yaşananları müzakerenin oluşması öncesi bir ortam olarak nitelendirdi. Parti kaynakları, daha önceki deneyimlerden yola çıkarak DEM Parti’nin de görüşmeler hakkında bilgilendirilen siyasi partilerin de hemfikir olduğu üç konu başlığına dikkati çekti:

''İktidar ve muhalefetten her kesimin Kürt sorununun çözümü meselesini sahiplenmediği sürece meseleyi çözmenin kolay olmayacağı, müzakerelerin parlamento merkezli olmadığı takdirde başarılı olamayacağı, bu sürecin sonucunda alınacak kararların yalnızca sözde değil bir anayasa biçimine kavuşması gerektiği konusunda ortaklaşılıyor.''

''Demirtaş parti için önemli bir siyasi aktör''

İmralı Heyeti’nin 11 Ocak Cumartesi günü Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı, 12 Ocak Pazar günü ise Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Adalet Bakanlığının henüz görüşmeler için saat bildirmediği belirtildi. Ayrıca heyetin Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ile de görüşeceği, ancak tarihin belli olmadığı kaydedildi. Bu görüşmelerin önemli olduğunu düşünen DEM Parti yetkilileri, "'Demirtaş’ın parti için önemli bir siyasi aktör olduğunu, süreci desteklediğini ve fikirlerinin kıymetli olduğunu'" ifade etti.

''CHP’nin komisyon çağrısını DEM Parti de destekliyor''

CHP’nin TBMM'de "'mutabakat için komisyon'" kurulması çağrısını “çok somut bir plan” olarak değerlendiren DEM Parti kaynakları, herkesin katıldığı, parlamento merkezli bir sürecin yürütülmesine taraf olduklarını söyledi.

''Dervişoğlu’nun açıklaması olumlu görülüyor''

DEM Parti yetkilileri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun TBMM’de gazetecilere İmralı Heyeti'nin randevu talebini reddetmesine ilişkin "'DEM Parti, kurumsal kimliğiyle herhangi bir görüşme talebinde bulunmadı. DEM’den bir talep gelmiş olsaydı kurullarımızı toplardık buna karar verirdik'" sözlerini “Pozitif bir tutuma yönelme” olarak yorumladı. Parti kaynakları, "'İYİ Parti’nin bile Kürt sorununun çözümü meselesinin tam karşısında olmaktan vazgeçtiği umudunu taşımak istediklerini'" belirtti.

Anka Haber Ajansı