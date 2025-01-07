Dem Parti Heyeti-chp Görüşmesi Başladı

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret ediyor.

(TBMM) - İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret ediyor.

Önder, Buldan ve Türk, DEM Parti grubu ile aynı katta bulunan CHP grubuna saat 10.30'da geldi. Heyeti makam odasının kapısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel karşıladı. Karşılamada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de bulundu.

Tokalaşan heyetler, basına poz verdi ve ardından Özel'in TBMM'deki makam odasında gerçekleşen görüşmeye geçildi.

Anka Haber Ajansı