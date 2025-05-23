Dem Parti Heyeti, Gelecek Partisi'ni Ziyaret Etti

Dem Parti Heyeti, Gelecek Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

DEM Parti heyetinin, terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından siyasi parti ziyaretleri sürüyor. 19 Mayıs Pazartesi günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 20 Mayıs Salı günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, bugün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Bakırhan, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan DEM Parti heyetini, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Davutoğlu ve beraberinde Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, milletvekilleri Kani Torun ve Mustafa Bilici karşıladı.

Heyetler arasında yaklaşık bir saat 40 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anka Haber Ajansı

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