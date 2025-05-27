Dem Parti Heyeti, Yarın Ak Parti Grubunu Ziyaret Edecek

Dem Parti Heyeti, Yarın Ak Parti Grubunu Ziyaret Edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan DEM Parti heyetinin yarın saat 15.00'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında bir heyetle TBMM'de görüşmesi bekleniyor.

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan DEM Parti heyetinin yarın saat 15.00'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında bir heyetle TBMM'de görüşmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan DEM Parti heyeti terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararını duyurmasının ardından siyasi partiler turuna başlamıştı. DEM Parti bugün saat 11.30'da MHP'yi ziyaret edecek. MHP heyetinde TBMM Başkanvekili Celan Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer alacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ziyarette olması bekleniyor.

AK Parti Grubu'yla görüşme tarihi belli oldu

DEM Parti heyetinin yarın da saat 15.00'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında bir heyetle TBMM'de görüşmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

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