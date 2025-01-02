Dem Parti Heyetinin Bahçeli'ye Ziyareti Başladı

Dem Parti Heyetinin Bahçeli'ye Ziyareti Başladı

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Heyeti makamının kapısında bekleyen Bahçeli, tek tek tokalaştı ve "Hoş geldiniz" diyerek içeri davet etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.

(TBMM) - DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Heyeti makamının kapısında karşılayan Bahçeli, tokalaştı ve içeri davet etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile heyete bugün dahil olan Ahmet Türk, siyasi parti turlarına başladı. Bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Önder, Buldan ve Türk, saat 15.00'te de Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında ziyarette bulundu.

Heyet gelirken makamının kapısına çıkan Bahçeli, onları kapıda bekledi ve tek tek tokalaşıp "Hoş geldiniz" diyerek, içeri davet etti. Basının yoğun ilgi gösterdiği ziyaret, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Anka Haber Ajansı

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