Dem Parti İmralı Heyeti Gelecek Hafta 5 Partiyi Daha Ziyaret Edecek

DEM Parti İmralı heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partilere ziyaretlerini gelecek hafta sürdürecek. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet, 6 Ocak'ta Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi ile 7 Ocak'ta da Yeniden Refah ve DEVA partile yöneticilerle bir araya gelecek. CHP ile randevu tarihinin henüz netleşmediği belirtilirken, AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşülecek.

(ANKARA) - DEM Parti İmralı heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partilere ziyaretlerini sürdürecek. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet, 6 Ocak'ta Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi ile 7 Ocak'ta da Yeniden Refah ve DEVA partile yöneticilerle bir araya gelecek. CHP ile randevu tarihinin henüz netleşmediği belirtilirken, AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşülecek.

DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Aralık'taki ilk İmralı ziyaretinin ardından, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamlarında ziyaret etmişti. Heyet gelecek hafta da Meclis'te temsil edilen siyasi partilere ziyaretler sürecek.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet, 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, saat 13.30'da TBMM'de Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ve saat 15.30'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile bir araya gelecek.

Heyet, 7 Ocak Salı günü ise saat 13.00'te DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ali Babacan, saat 15.30'da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüşecek.

DEM Parti'den, CHP ile randevu tarihinin henüz belirlenmediği, netleştiğinde duyuru yapılacağı bildirildi. İYİ Parti ile görüşme konusunda da netleşen bir durum olmadığı belirtildi.

Anka Haber Ajansı