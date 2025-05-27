Dem Parti - Mhp Görüşmesi Başladı

Dem Parti - Mhp Görüşmesi Başladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. DEM Parti heyeti ile MHP heyeti arasında TBMM'de yapılan görüşme başladı.

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. DEM Parti heyeti ile MHP heyeti arasında TBMM'de yapılan görüşme başladı.

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından yeniden siyasi parti ziyaretleri turuna başlamıştı. Bu tur kapsamında DEM Parti heyeti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti’nin ziyaretleri bugün MHP ile devam ediyor. Saat 11.30'da başlayan görüşmeye MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. MHP heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer alıyor. Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetini kabul etmişti.

Ayrıca DEM Parti yarın saat 15.00’te TBMM’de AK Parti'yi de ziyaret edecek. Öte yandan DEM Parti heyetinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

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