Dem Parti, Yarın Mhp Ve Ak Parti İle Tbmm'de Görüşecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın, MHP ve AK Parti heyetleriyle bir araya gelecek. Görüşmeler sırasıyla saat 11.00 ve saat 14.00’te TBMM’de yapılacak.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın, MHP ve AK Parti heyetleriyle bir araya gelecek. Görüşmeler sırasıyla saat 11.00 ve saat 14.00’te TBMM’de yapılacak.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından başlayan DEM Parti’nin siyasi partilerle görüşme takvimi sürüyor.

Bu kapsamda daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, Saadet Partisi ve EMEP'i ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, 17 Mart Pazartesi günü (yarın), MHP ve AK Parti’yi ziyaret edecek. Heyette ayrıca, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç yer alacak.

Görüşmeler, saat 11.00’de MHP heyetiyle başlayacak. Ardından saat 14.00’te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetini ağırlayacak.

Her iki görüşme de TBMM’de yapılacak.

Anka Haber Ajansı