Demirtaş: “Erdoğan, İmralı’ya Heyet Gönderip Ne İstemiş Olabilir Sizce?”

Demirtaş: “Erdoğan, İmralı’ya Heyet Gönderip Ne İstemiş Olabilir Sizce?”

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında; “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında; “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında; Yeni Yaşam Gazetesi’nin “Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı” başlıklı haberini paylaştı.

Demirtaş paylaşımında, “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Erdoğan’dan Engelli Öğretmen Adayına: Ama Sen Pek Engelliye Benzemiyorsun. Engelli Misin?
Erdoğan’dan Engelli Öğretmen Adayına: Ama Sen Pek Engelliye Benzemiyorsun. Engelli Misin?
Kadirli'de Doludan Zarar Gören Mısır Üreticisi: "1 Senelik Emeğimiz Boş. Bu Yağmur, Dolu Mahvetti Bizi"
Kadirli'de Doludan Zarar Gören Mısır Üreticisi: "1 Senelik Emeğimiz Boş. Bu Yağmur, Dolu Mahvetti Bizi"
Sezgin Tanrıkulu: "Herkes, Her Sabah Barışa Uyanacak"
Sezgin Tanrıkulu: "Herkes, Her Sabah Barışa Uyanacak"
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Eğitime Yönelik Hizmet, Proje Ve Politikalarını Anlattı
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Eğitime Yönelik Hizmet, Proje Ve Politikalarını Anlattı
Akşener: “Kemal Bey’in Kendini Böyle Bir Açıklama Yapmak Mecburiyetinde Hissetmesinden Çok Kalbim Acıdı”
Akşener: “Kemal Bey’in Kendini Böyle Bir Açıklama Yapmak Mecburiyetinde Hissetmesinden Çok Kalbim Acıdı”
Karamollaoğlu: “Farklı Fikirlere, Kanaatlere Sahip Olmamız, Bizi Birbirimizin Hasmı Yapmaz, Yapmamalı”
Karamollaoğlu: “Farklı Fikirlere, Kanaatlere Sahip Olmamız, Bizi Birbirimizin Hasmı Yapmaz, Yapmamalı”
Selvi Kılıçdaroğlu: “Bahar Gelecek; Bu Ülkenin Her Köşesindeki Çocukların Gözleri Işıl Işıl Parlayacak”
Selvi Kılıçdaroğlu: “Bahar Gelecek; Bu Ülkenin Her Köşesindeki Çocukların Gözleri Işıl Işıl Parlayacak”