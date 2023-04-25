Demirtaş: “Erdoğan, İmralı’ya Heyet Gönderip Ne İstemiş Olabilir Sizce?”

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında; “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabında; “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında; Yeni Yaşam Gazetesi’nin “Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı” başlıklı haberini paylaştı.

Demirtaş paylaşımında, “Erdoğan, İmralı’ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi ‘terörle’ iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı