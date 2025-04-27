Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Özcan'dan Ak Parti Milletvekili Hatipoğlu'na Tepki...

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, şehrin yeni stadyumunun isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleneceğini söyleyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’na ilişkin, "Cumhurbaşkanı’na çıkıp 'Eskişehir'de dokunulmaması gereken sinir uçları vardır. Bunlardan bir tanesi de Atatürk adıdır' diyemeyen bir milletvekili" ifadesini kullandı.

(ESKİŞEHİR) - Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, şehrin yeni stadyumunun isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleneceğini söyleyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’na ilişkin, "Cumhurbaşkanı’na çıkıp "Eskişehir'de dokunulmaması gereken sinir uçları vardır. Bunlardan bir tanesi de Atatürk adıdır" diyemeyen bir milletvekili" ifadesini kullandı.

Eskişehir Atatürk Stadyumu 2018 yılında yıkılmış, yerine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi inşa edilmişti. Sazova Mahallesi'ne yapılan yeni stadyuma ise uzun yıllardır “Atatürk” isminin verilmesi beklenirken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "yeni stadyumun ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceğini ve herkesin seveceği bir isim olacağını" söyledi.

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, bu açıklamalara tepki göstererek, Eskişehir’deki stadyumun isminin kurulduğu günden bu yana "Atatürk" olduğunu ve başka bir isme ihtiyacı olmadığını söyledi.

Hüseyin Özcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir’in çok ciddi bir lobiye ihtiyacı var. Eskişehir maalesef ne kaybettiyse siyasi kavgalardan dolayı, siyasi rantlardan dolayı kaybetmiştir.

“Eskişehirspor’un stadyumunun adı kurulduğundan beri Atatürk Stadyumu’dur”

Buna rağmen güzel Eskişehir’in, çağdaş Eskişehir’in, laik Eskişehir’in olmazsa olmazlarından bir tanesi olan stadyumun adının daha önce seçildiği partiye ihanet ederek başka bir partiye giden milletvekili tarafından, "Buna Cumhurbaşkanımız karar verecek" denmesi, Eskişehir'in gündemine ne kadar uzak olduğunun bir göstergesidir. Cumhurbaşkanı’na çıkıp "Efendim Eskişehir'de dokunulmaması gereken sinir uçları vardır. Bunlardan bir tanesi de Atatürk adıdır. Eskişehir'in en kıymetli markası Eskişehirspor’dur. Eskişehirspor’un stadyumunun adına dokunmayın. Eskişehirspor’un stadyumunun adı kurulduğundan beri Atatürk Stadyumu’dur" diyemeyen bir milletvekili."

“İktidar partisi gereken cevabı ilk seçimde alacaktır”

Menfaatleri gerektiğinde Eskişehir'in tüm siyasileri, tüm siyasi partileri, tüm belediye başkanı ve milletvekilleri bu menfaatler için birlikte olmak zorundadırlar. Başka bir alternatifleri yoktur. Yoksa bu şehri başka bir yöne doğru evirirler. Ve bunun karşılığında da iktidar partisi gereken cevabı yapılacak ilk seçimde alacaktır diye düşünüyorum.”

Anka Haber Ajansı