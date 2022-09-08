Demre'de Orman Yangını

Demre'de Orman Yangını

ANTALYA'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Kaş ile Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla çok sayıda personel sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece hava unsurlarıyla müdahale edilirken, kara ekipleri ise alevlerin yayılmaması için önlem aldı. Rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede yoğun duman oluştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Demre'de Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Adıyaman’da 1 Kişinin Yaralandığı Tekmeli Yumruklu Kavga Kamerada
Adıyaman’da 1 Kişinin Yaralandığı Tekmeli Yumruklu Kavga Kamerada
Minibüs Köprü Ayağına Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Minibüs Köprü Ayağına Çarptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Iraklı Rayyan'ı, Ağladığı İçin Boğarak Öldürmüş
Iraklı Rayyan'ı, Ağladığı İçin Boğarak Öldürmüş
Babasını Öldüren Sanık: Öldüğünü Düşünmüyorum, Onunla Konuşuyorum
Babasını Öldüren Sanık: Öldüğünü Düşünmüyorum, Onunla Konuşuyorum
Yemin Törenine Giden Aile Kaza Yaptı: 2'si Çocuk, 6 Yaralı
Yemin Törenine Giden Aile Kaza Yaptı: 2'si Çocuk, 6 Yaralı
Hacer'i Öldüren Sevgilisine İndirimsiz Müebbet Hapis
Hacer'i Öldüren Sevgilisine İndirimsiz Müebbet Hapis
Sağlık Raporuna Götürülürken Kaçan Şüpheliyi Takip Eden Polis Memuru, Kazara Kendini Vurdu
Sağlık Raporuna Götürülürken Kaçan Şüpheliyi Takip Eden Polis Memuru, Kazara Kendini Vurdu