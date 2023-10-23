Deniz Demir: Akp Hükümetinin Gençlerimize Vadettiği Tek Gelecek, Kocaman Bir Karanlık

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin iki öğrencisinin yaşamına son vermesine ilişkin “AKP hükümetinin gençlerimize vadettiği tek gelecek kocaman bir karanlık. Halk günden güne fakirleşirken vatandaşların psikolojik buhranları da gün geçtikçe artıyor. Özellikle gençlerimiz arasında yaşanan gelecek kaygısı ve kötü yaşam koşullarının getirdiği umutsuzluk onları bizden teker teker koparmakta. Hükümet yetkilileri artık kötü giden ekonomiyi ve ü

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin iki öğrencisinin yaşamına son vermesine ilişkin “AKP hükümetinin gençlerimize vadettiği tek gelecek kocaman bir karanlık. Halk günden güne fakirleşirken vatandaşların psikolojik buhranları da gün geçtikçe artıyor. Özellikle gençlerimiz arasında yaşanan gelecek kaygısı ve kötü yaşam koşullarının getirdiği umutsuzluk onları bizden teker teker koparmakta. Hükümet yetkilileri artık kötü giden ekonomiyi ve ülkede artan psikolojik buhranı önlemek adına somut adımlar atmalıdır” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Deniz Demir; Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki R.A. ve S.N.R.’nin yaşamına son vermesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Demir’in açıklaması şöyle:

“Çok üzgününüz Eskişehir’de bir hafta içerisinde yaşanan ikinci intihar vakası. Gençlerimizi kaybediyoruz. Üniversite yemekhanesinde canına kıyan gencimizden sonra şimdi de KYK yurdunda bir canımızı kaybettik. Öncelikle yitirdiğimiz canlara Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşadığımız kayıpların tekrarlanmamasını temenni ediyorum.

Artan işsizlik, ekonomik sorunlar ve her geçen gün artan umutsuzluk gençlerimizi intihara sürüklüyor. Hükümet yetkilileri ise sessizliği korumaya devam ediyor. Devletin görevi gençlerini, çocuklarını korumak ve onlara iyi bir gelecek hazırlamaktır. Ne yazık ki AKP hükümetinin gençlerimize vadettiği tek gelecek kocaman bir karanlık.

Hükümet yetkilileri her gün televizyonlara çıkıp huzur ve refahın arttığından ekonominin büyüdüğünden bahsedip duruyor. Keşke durum anlatıldığı gibi olsaydı, lakin gerçekler çok farklı.

Halk günden güne fakirleşirken vatandaşların psikolojik buhranları da gün geçtikçe artıyor. Özellikle gençlerimiz arasında yaşanan gelecek kaygısı ve kötü yaşam koşullarının getirdiği umutsuzluk onları bizden teker teker koparmakta. Kötü yönetim ve yanlış ekonomik politikalar artık vatandaşın canına kastetmiş durumda. Derin yoksulluk toplumun çok büyük bir kısmını esir almış durumda, bundan en fazla etkilenen kesimler arasında ise gençler geliyor. Gençlerimiz bizlere emanettir onlara güzel bir gelecek ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak boynumuzun borcudur. Hükümet yetkilileri artık kötü giden ekonomiyi ve ülkede artan psikolojik buhranı önlemek adına somut adımlar atmalıdır.”

Anka Haber Ajansı