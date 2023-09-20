Deniz Demir: “Büyük Şehirlerde Yaşanan Parçalı Ve Dağınık Adliye Sorunu Baş Edilemez Bir Noktaya Ulaşmıştır”

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Özellikle büyük şehirlerde yaşanan parçalı ve dağınık adliye sorunu baş edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Geçim sıkıntısının yanı sıra parçalı adliyeler arası mekik dokuyarak ayakta kalma mücadelesi veren başta genç ve işçi avukatların sorunlarını çözmek, adaletin etkin tesisi açısından çok önemlidir. Parçalı adliye sorununu aynı zamanda adalete yaklaşım sorunudur. Savunmayı yok sayan, avukatı yok sayan bir sistemde adalete ulaşılması mümkün değildir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Özellikle büyük şehirlerde yaşanan parçalı ve dağınık adliye sorunu baş edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Geçim sıkıntısının yanı sıra parçalı adliyeler arası mekik dokuyarak ayakta kalma mücadelesi veren başta genç ve işçi avukatların sorunlarını çözmek, adaletin etkin tesisi açısından çok önemlidir. Parçalı adliye sorununu aynı zamanda adalete yaklaşım sorunudur. Savunmayı yok sayan, avukatı yok sayan bir sistemde adalete ulaşılması mümkün değildir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, adliye binalarının yapılarından kaynaklanan sorunlara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Demir’in açıklaması şöyle:

“Avukatlık Kanunu sadece avukatları bağlayan yasal metinler olmayıp herkesi bağlamaktadır. Adliye otoparkının avukatlara ücretli olması, hukuka ve vicdana aykırıdır.

“AVUKATLARIN ADLİYELERDE HAKİM VE SAVCILAR İLE EŞİT HAKLARA SAHİP OLAMAMASI ÇOK BÜYÜK BİR SORUNDUR”

Avukatların mesleğini icra ettiği her yerde hak ihlaline uğraması, avukatların ekonomik ve özlük haklarının hala iyileştirilmemiş olması, avukatların adliyelerde hakim ve savcılar ile eşit haklara sahip olamaması çok büyük bir sorundur.

“SAVUNMAYI YOK SAYAN, AVUKATI YOK SAYAN BİR SİSTEMDE ADALETE ULAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Özellikle büyük şehirlerde yaşanan parçalı ve dağınık adliye sorunu baş edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Geçim sıkıntısının yanı sıra parçalı adliyeler arası mekik dokuyarak ayakta kalma mücadelesi veren başta genç ve işçi avukatların sorunlarını çözmek, adaletin etkin tesisi açısından çok önemlidir. Parçalı adliye sorununu aynı zamanda adalete yaklaşım sorunudur. Savunmayı yok sayan, avukatı yok sayan bir sistemde adalete ulaşılması mümkün değildir.

Avukatlar, hakim ve savcılar gibi yargının kurucu ve eşit unsurudur. Bu sebeple avukatların da çalışma yeri olan adliyelerde kırmızı alanlar yaratılmak suretiyle savcılara veya hakimlere erişimin engellenmesine yönelik uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. Kanun teklifimizle; adliye binaları, eklentileri, otopark ve bahçeleriyle ilgili olarak avukatlar, hakim ve savcılarla eşit haklara sahip olmasını ve adliye binalarının yapımı ve tadilatı sırasında ise o ilin barosunun da görüşünün alınmasını istiyoruz.”

Anka Haber Ajansı