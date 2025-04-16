Deniz Demir: Kredi Kartıyla Borç Harç İle Günü Kurtarmaya Çalışan Vatandaşlar Artık Ödeme Gücünü De Yitirdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, BDDK’nin haftalık verilerine göre artan takipteki alacakları değerlendirdiği açıklamasında "UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 12 Nisan itibariyle 23 milyon 131 bine yükseldi" dedi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 12 Nisan itibarıyla 23 milyon 131 bine yükseldi" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine ilişkin yazıl açıklama yaptı.

''2024 yılı sonu itibarıyla 294 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) 4 Nisan 2025 haftalık bankacılık verilerine göre 358,3 milyar TL’ye ulaştı" diyen Demir,şunları kaydetti:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre takipteki alacaklar artmaya başladı. 2024 yılı sonu itibariyle 294 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) 4 Nisan 2025 haftalık bankacılık verilerine göre 358,3 milyar TL’ye ulaştı. Yılbaşından bu yana yüzde 22 artış gerçekleşti. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre ise icra dosyası sayısı artış gösterdi. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 12 Nisan itibariyle 23 milyon 131 bine yükseldi. 23 yıllık AKP iktidarının geldiği nokta bu. Kredi kartıyla borç harç ile günü kurtarmaya çalışan vatandaşlar artık ödeme gücünü de yitirdi.

"Tüm bunlar yaşanırken AKP’nin tek gündemi CHP ve CHP’li belediyeler"

Millet borç batağına düşüyor, şirketler tek tek iflas ediyor. Tüm bunlar yaşanırken AKP’nin tek gündemi Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP’li belediyeler. Partimizin belediyeleri ve başkanları ekonomik zorluklarla boğuşan halka bir nebze olsun nefes aldırabilmek için var gücüyle çalışıyor. Kent lokantaları, kreşler, yurtlar, sosyal yardımlar ile hizmetlerini sürdürmek için koşulları zorluyorlar. AKP ise bu hizmetlere halkın gösterdiği ilgiden rahatsız. Öyle ki kayyum atadıkları Şişli Belediyemizin kent lokantasını günlerce kapatacak kadar gözleri dönmüş. CHP ile mücadele etmek istiyorsanız hizmette yarışın.''

Anka Haber Ajansı