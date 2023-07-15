Deniz Demir: “Ortadaki Elma Şekeri Beşli Çeteye Ve Size, Sapı İse Fakir Fukaraya Düştü”

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Genel Kurulu’nda ek bütçeyle ilgili “Geçmediği yola, görmediği köprüye, gitmediği havalimanına para ödemek zorunda bırakılan vatandaşımıza bir kereye mahsus görülen son kazık da bu oldu. Böyle mi uçuşa geçecektik? Ortadaki elma şekeri, beşli çeteye ve size, sapı ise fakir fukaraya düştü” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Genel Kurulu’nda ek bütçeyle ilgili “Geçmediği yola, görmediği köprüye, gitmediği havalimanına para ödemek zorunda bırakılan vatandaşımıza bir kereye mahsus görülen son kazık da bu oldu. Böyle mi uçuşa geçecektik? Ortadaki elma şekeri, beşli çeteye ve size, sapı ise fakir fukaraya düştü” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Genel Kurulu’nda dün ek bütçe görüşmelerinde söz aldı. Demir, şunları söyledi:

“ORTADAKİ ELMA ŞEKERİ, BEŞLİ ÇETEYE VE SİZE, SAPI İSE FAKİR FUKARAYA DÜŞTÜ”

“Zam, zam, zam… Hayat pahalılığından, zamdan, vergiden başka bir şey yok. Deli Dumrul, kuru bir çayın üstüne köprü yaptırıp geçenden 33 akçe geçmeyenden de döve döve 40 akçe alırmış. Geçmediği yola, görmediği köprüye, gitmediği havalimanına para ödemek zorunda bırakılan vatandaşımıza bir kereye mahsus görülen son kazık da bu oldu. Böyle mi uçuşa geçecektik? Ortadaki elma şekeri, beşli çeteye ve size, sapı ise fakir fukaraya düştü.

“KASA 63 MİLYAR DOLAR EKSİ BAKİYE VERİYOR”

Bu seçim öncesi de Gabar’da petrol buldunuz. Adıyaman’da jelibon buldunuz. Sayısını hatırlamadığımız sahada sondaj yapmadan gaz buldunuz. ‘Türkiye Yüzyılınız’ zam yüzyılı oldu. Zam, zam, zam… Bugünden itibaren başlayan, iğneden ipliğe her şeye gelen zam yağmurları geçtiğimiz beş yılı milletimize mumla aratacak. Bakın, beş yıl önce Merkez Bankası’nın döviz kasasında 31 milyar dolar net döviz rezervi vardı. Şimdi kasa 63 milyar dolar eksi bakiye veriyor.

“ERDOĞAN VE ŞÜREKASI KEYİF ÇATARKEN İŞSİZ KALMIŞ, HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLMİŞ, BORCA BATMIŞ BİR MİLLET VAR”

Pembe bir tablo yaratmak için Merkez Bankası’nın arka kapısından buharlaştırılan yüz milyarlarca doların ağır faturası bugün milletimize çıkıyor. Beş yıl önce işsiz sayısı 5 milyon 272 bin kişiyken, TÜİK’in mayıs ayı itibarıyla açıkladığı işsiz sayısı 8 milyon 567 bin kişi… Yanlış duymadınız. TÜİK’in rakamlarına bile göre yaklaşık 9 milyon kişi işsiz. İşsiz sayısı 3 milyon 295 bin kişi artmış. Bizdeki işsiz sayısı 95 ülkenin nüfusundan fazla. Ne dediler, ‘Yaparsa AK Parti yapar.’ Yaptınız. Erdoğan ve şürekası keyif çatarken işsiz kalmış, hayat pahalılığı altında ezilmiş, borca batmış bir millet var. Ülkenin kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, medeniyet liginde küme düşmüştür.”

Anka Haber Ajansı