Deniz Demir: "Son Bir Yılda, Kira Anlaşmazlıkları Nedeniyle En Az 13 Kişi Hayatını Kaybetti"

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini değerlendirerek, "Son bir yılda, kira anlaşmazlıkları nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve mahkemelik oldu" dedi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini değerlendirerek, "Son bir yılda, kira anlaşmazlıkları nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve mahkemelik oldu" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Demir, Merkez Bankası’nın KFE verileriyle ilgili açıklama yaptı.

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyat artışında en yüksek oranın Ankara’da yaşandığını belirten Demir, "Özellikle deprem bölgelerinden Ankara’ya göç eden vatandaşlarımızla birlikte başkentteki konut ve kira fiyatları artışı beklenen bir durumdu. Ancak 6 Şubat depremlerinden sonra afet şehirlerinde hayatın hala normale dönmemesi, söz verilen deprem konutlarının hala tamamlanmaması ve şehirlerin altyapılarındaki hasarların tam olarak giderilmemiş olması, depremzedelerin memleketlerine dönmesine engel oluyor. İstanbul’da beklenen büyük deprem de Ankara’daki konut fiyatlarını etkileyen faktörlerden biri oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Kira sorunu toplumda adeta cinnet hali yarattı"

Demir, kira artışlarıyla ilgili de büyük sorun yaşandığını ifade ederek, "Son bir yılda, kira anlaşmazlıkları nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve mahkemelik oldu. Bu durum, kira sorununun toplumda adeta cinnet hali yarattığını gösteriyor. Daha geçtiğimiz hafta Antalya'da ev sahibinin fahiş kira artışını kabul etmeyen ve mahkemeden tahliye kararı çıkan kiracı, avukatları karşısında görünce cinnet getirdi. Yüzde 11,54 zam verilen bir ülkede kira artış oranının yüzde 60 olması izah edilecek bir durum değil. Bu durumda hem ev sahibi hem de kiracı mağduriyet yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı