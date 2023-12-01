Deniz Demir: Verilerdeki Büyüme İllüzyondan İbaret. Nasıl Büyümeyse, Vatandaş Çarşı Pazara Çıkamıyor

Deniz Demir: Verilerdeki Büyüme İllüzyondan İbaret. Nasıl Büyümeyse, Vatandaş Çarşı Pazara Çıkamıyor

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Verilerdeki büyüme bir illüzyondan ibaret, halk bu ekonomik büyümeyi hissetmiyor. Çünkü emeğin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı günden güne azalıyor. Nasıl bir büyümeyse, vatandaş çarşı pazara çıkamıyor. Emekliye 5 bin lira ikramiye vermemek için 5 bin takla atıyorlar” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Verilerdeki büyüme bir illüzyondan ibaret, halk bu ekonomik büyümeyi hissetmiyor. Çünkü emeğin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı günden güne azalıyor. Nasıl bir büyümeyse, vatandaş çarşı pazara çıkamıyor. Emekliye 5 bin lira ikramiye vermemek için 5 bin takla atıyorlar” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranındaki büyümeye ilişkin açıklama yaptı. Demir açıklamasında şunları kaydetti:

“Verilerdeki büyüme bir illüzyondan ibaret, halk bu ekonomik büyümeyi hissetmiyor. Çünkü emeğin GSHY içindeki payı günden güne azalıyor. Nasıl bir büyümeyse, vatandaş çarşı pazara çıkamıyor. Emekliye 5 bin lira ikramiye vermemek için 5 bin takla atıyorlar.

TÜİK’in açıkladığı verilerde de görüleceği üzere her geçen gün zengin daha zengin fakir ise daha fakir bir hale geliyor. Orta direk diye tanımlanan memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi ‘düşük ve sabit gelirli’ insanlarımızı fakir sınıfına soktular. Vatandaşlar arasındaki ekonomik uçurum gün geçtikçe büyüyor. Üç haneli gerçek enflasyon yani TÜİK’in açıklayamadığı, halkın derinden hissettiği derin enflasyon belası, asgari ücretlileri, emeklileri, çiftçileri, yoksulları kısacası halkın yüzde 95'ini silindir gibi ezip geçti. AKP’ye yakın sermaye sahipleri her geçen gün daha da büyürken vergi yükü fakir vatandaşın sırtına yükleniyor. AKP’nin ekonomide tek bir politikası var o da fakirden alıp zengine vermek.”

Anka Haber Ajansı

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