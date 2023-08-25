Deniz Demir, Veteriner Hekimlere Yönelik Şiddette Cezaların Artırılması İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, veteriner hekimlere yönelik şiddetin ‘sağlıkta şiddet’ kapsamına alınması için kanun teklifi verdi. Teklifte, veteriner hekimler ve veteriner kliniklerinde çalışan personele karşı işlenen şiddet suçlarında verilecek cezaların yarı oranında artırılması öngörüldü. Demir, "Yaşanan şiddet olayları, veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok veteriner ya mesleğini bırakarak başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, veteriner hekimlere yönelik şiddetin ‘sağlıkta şiddet’ kapsamına alınması için kanun teklifi verdi. Teklifte, veteriner hekimler ve veteriner kliniklerinde çalışan personele karşı işlenen şiddet suçlarında verilecek cezaların yarı oranında artırılması öngörüldü. Demir, "Yaşanan şiddet olayları, veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok veteriner ya mesleğini bırakarak başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yer alan sağlık personeline şiddette ağırlaştırılmış ceza düzenlemesi kapsamına veteriner hekimler ve onların personellerinin de alınmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

VETERİNER HEKİMLERE KARŞI ŞİDDETTE CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILACAK

Teklifte, veteriner hekimler ve veteriner kliniklerinde çalışan personele karşı işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında verilecek cezaların yarı oranında artırılması öngörülüyor.

Veteriner hekimlere yönelik şiddetin her geçen gün arttığını ve bu konuda bir yasal düzenleme bulunmadığını vurgulayan Demir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir. Ne yazık ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte ve kamuoyuna yansımamaktadır. Yaşanan bu şiddet olayları, veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok veteriner ya mesleğini bırakarak başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır.

Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır. Dünyanın her yerinde veteriner hekimlerin özlük hakları diğer sağlık çalışanları ile paralel olarak düzenlenmektedir. Ancak ülkemizde mevcut mevzuatta veteriner hekimlere karşı şiddeti öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.”

Anka Haber Ajansı